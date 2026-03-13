Атакованная ВСУ больница в ДНР частично обрушилась
В ДНР в результате атаки ВСУ частично обрушилось здание больницы
Ставшая целью ударов ВСУ 10 марта больница в ДНР частично обрушилась. Об этом в телеграм-канале сообщил региональный штаб обороны.
«Враг прицельно бьет по больницам и медперсоналу», — заявили в штабе.
Последствия атаки боевиков видны на фото, которые разместил штаб: в двухэтажном здании частично обрушились стены на втором этаже и кровля.
Телеграм-канал Shot также опубликовал фотографии пострадавшего здания. Из-за взрывов фасад здания окрасился в черный цвет, многие стекла выбиты.
В оперштабе зафиксировали попытки телеграм-каналов на Украине собирать информацию о последствияx ударов ВСУ.
«Напомним, за такую помощь предусмотрена уголовная ответственность. Это не просто штраф за видео прилета, а государственная измена и настоящее предательство», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что после удара ВСУ по больнице погибли восемь работников медучреждения и еще девять получили ранения. Здание атаковали четыре дрона, в тот момент там находились около 50 сотрудников и более 130 пациентов.