Восемь медиков погибли при ударе ВСУ по больнице в ДНР

Жертвами атаки украинских беспилотников на медучреждение в Донецкой Народной Республике стали восемь медиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВСУ ударили по стационарному объекту в ДНР 10 марта примерно в 03:40 по московскому времени. При атаке использовали четыре БПЛА самолетного типа.

На тот момент в учреждении находились больше 130 пациентов и порядка 50 человек персонала. Восемь медиков погибли, еще 10 человек пострадали, им оказывают помощь.

«Объект никогда не использовался в военных целях и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что врачи борются за жизнь одного из пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску, он находится в крайне тяжелом состоянии.