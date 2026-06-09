Число летевших на Москву сбитых БПЛА увеличилось до 12

Собянин сообщил о ликвидации еще одного беспилотника, летевшего к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он в 11:09.

Согласно данным градоначальник, всего с начала суток на подлете к Москве уничтожили 12 беспилотников.

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны уничтожили 140 беспилотников над регионами России. БПЛА перехватывали в над акваториями Азовского и Черного морей, в Московском регионе, Крыму, Орловской, Курской, Тульской, Калужской, Белгородской и Брянской областях.

Ранее на фоне атаки дронов ВСУ в Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика. Также трафика остановили по дороге в Новороссийск из Кабардинки.