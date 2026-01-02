Число летевших на Москву БПЛА в пятницу увеличилось до трех

Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА при полете на Москву 2 января

Средства противовоздушной обороны в течение 2 января сбили беспилотники, летевшие на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник заявлял об уничтожении дронов в 00:41, 11:32 и 11:49.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.

Минобороны утром 2 января рапортовало об уничтожении 64 украинских дронов над территорией России в течение ночи, в том числе семи — над Московским регионом. Больше всего беспилотников ликвидировали над Самарской областью — 20.

В течение вечера 1 января расчеты ПВО сбили 201 украинский беспилотник.