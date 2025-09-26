WP: в НАТО признали, что даже миллиарды для ВСУ не помогут остановить Россию

Наступление российской армии на Украине невозможно остановить, несмотря на финансовую помощь для ВСУ от стран НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post , ссылаясь на свои источники.

«Если посмотреть на то, какие ресурсы Россия вкладывает в это противостояние, в атаки с воздуха и в беспилотники, то можно понять, что преимущество на ее стороне. Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить оказалось невозможно», — заявил один из представителей НАТО.

Пока украинские официальные лица заявляют, что ключевым фактором для крупного наступления является массовый приток оружия и технологий, западные эксперты в этом сомневаются. В последние месяцы дипломаты и официальные лица НАТО пессимистично оценивали способности Киева вернуть себе утраченные территории. Союзники Украины также не ожидают серьезного прорыва в линии обороны. Кроме того, Киев испытывает дефицит людского ресурса.

Дипломат альянса отметил, что русские войска продвинулись вперед в Донбассе за последние пару месяцев, их не остановить. Помимо этого, в России легче выполняются мобилизационные задачи, наращивается производство новых образцов тяжелой техники.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что бессмысленно наращивать поставки западного оружия на Украину. ВСУ несут большие потери на передовой, а это поступлением вооружения не исправить.