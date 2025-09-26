На фоне больших потерь на фронте наращивание поставок западного оружия бессмысленно и не поможет Украине. Об этом в соцсети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Беда в том, что 1 400 000 украинцев сейчас либо мертвы, либо тяжело ранены. Господин Рютте, диктатура забирает с улиц последних мужчин. Кто следующий?» — написал он.

Боуз отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают нести серьезные потери на всех участках фронта, и увеличение поставок вооружения не поможет им исправить эту ситуацию.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что оружие будет поступать на Украину непрерывным потоком, а Североатлантический альянс оплатит на него все расходы.

Кроме того, Рютте заявил, что страны НАТО имеют право сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, если воспримут их как угрозу.