Четыре жителя Херсонской области пострадали из-за обстрела ВСУ
Сальдо: 4 херсонца пострадали из-за ударов ВСУ на левом берегу Днепра
Украинские боевики атаковали села на левом берегу Днепра. В результате ударов пострадали четыре местных жителя. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Всем пострадавшим оказана медпомощь, их жизни вне опасности. Ведутся ремонтные работы на электросетях», — указал он.
Сальдо добавил, что удары зафиксировали в селе Васильевка Каховского района, поселке Днепряны, в Новой Каховке и в Алешкинском округе.
Вечером 6 июля ВСУ ударили с помощью FPV-дронов по дачному поселку «Экспресс» в Алешкинском муниципальном округе. Две местные жительницы получили ожоги второй-третьей степени.
В тот же день украинские военные атаковали гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка в Херсонской области, в результате пострадали женщина и двое мужчин. Двоих из них поместили в больницу в тяжелом состоянии. По словам губернатора, ВСУ 5 июля также обстреляли из тяжелого вооружения и минометов населенные пункты на левом берегу Днепра.