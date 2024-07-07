ВСУ атаковали FPV-дронами дачный поселок «Экспресс» в Херсонской области

Сальдо сообщил об ударе FPV-дронами по дачному поселку «Экспресс»

Вечером 6 июля украинские боевики нанесли удар по дачному поселку «Экспресс», который расположен в Алешкинском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Поселок атаковали FPV-дронами, уточнил он. Несколько человек пострадали.

«Две женщины получили ожоги второй-третьей степени», — добавил Сальдо.

Первую помощь местным жительницам оказали прибывшие на тушение спасатели. Сотрудники МЧС организовали переправку женщин в медицинское учреждение.

Дачный кооператив, где постоянно живут около 30 человек, обстреливали и накануне. Когда к горевшим дачам прибыли пожарные, ВСУ повторно ударили по поселку, пытаясь попасть по специалистам.

«Благодаря принятым мерам безопасности дачники и пожарные не пострадали, однако сгорели несколько жилых и хозяйственных построек», — указывал Владимир Сальдо.

По его данным, в селе Каиры осколками ранило 77-летнего мужчину, а в Великой Лепетихе - 63-летнюю женщину. Им оказали необходимую помощь.