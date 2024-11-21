Российские военные захватили украинского «Мамонта» под Курском

Военнослужащие группы командира с позывным Пресс спецназа «Ахмат» перехватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт» в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Беспилотник называется „Мамонт“, что-то среднее между „Бабой-ягой“ и FPV-дроном. Я лично увидел такой в первый раз, хотя часто сталкивался с беспилотниками. Возможно, его сначала тащит „Баба-яга“, а потом отпускает», — отметил боец с позывным Диор.

Он добавил, что «Мамонт» не требователен к погодным условиям, летает в сильный ветер и дождь.

«Отдадим нашим специалистам, пусть осмотрят, скажут и объяснят нам про него», — заключил военный.

Около года назад в социальных сетях появилась информация, что ВСУ могут получить новый дрон-камикадзе «Мамонт». Его особенностью стала увеличенная до 4 килограммов боевая часть.

Ранее стало известно, что российские военные вынудили ВСУ отступать из Курахова.