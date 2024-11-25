Российские FPV-дроны уничтожили под Курском автомобиль для эвакуации ВСУ
МО: операторы центра «Рубикон» уничтожили автомобили ВСУ на Курском направлении
На Курском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов из испытательного центра «Рубикон» ликвидировали автомобильную технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Один из расчетов FPV-дрона центра „Рубикон“ уничтожил автомобиль, который предназначался для эвакуации противника, вторым расчетом FPV-дрона грузовой автомобиль ВСУ был уничтожен во время совершения марша», — процитировал военное ведомство ТАСС.
Дроны-разведчики обнаружили автомобили, которые использовались для перевозки украинских военнослужащих и вооружения. Данные о целях незамедлительно передали ударным средствам.
В Минобороны также сообщили, что подразделения беспилотных летательных аппаратов разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения воздушно-десантных войск ежедневно наносят удары по вооружению, военной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Дронами управляют через оптоволоконные кабели.
Операторы беспилотников обнаружили на дороге внедорожник, БМП советского производства, американский БМП M-113 и замаскированный миномёт. Кроме того, российские военные вычислили укрытие с личным составом украинских националистов — блиндаж, оборудованный в поле.
Ранее российские военные захватили украинского «Мамонта» под Курском. Этот беспилотник — что-то среднее между «Бабой-ягой» и FPV-дроном. Он не требователен к погодным условиям, летает в сильный ветер и дождь.