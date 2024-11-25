Российские FPV-дроны уничтожили под Курском автомобиль для эвакуации ВСУ

На Курском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов из испытательного центра «Рубикон» ликвидировали автомобильную технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Один из расчетов FPV-дрона центра „Рубикон“ уничтожил автомобиль, который предназначался для эвакуации противника, вторым расчетом FPV-дрона грузовой автомобиль ВСУ был уничтожен во время совершения марша», — процитировал военное ведомство ТАСС.

Дроны-разведчики обнаружили автомобили, которые использовались для перевозки украинских военнослужащих и вооружения. Данные о целях незамедлительно передали ударным средствам.

В Минобороны также сообщили, что подразделения беспилотных летательных аппаратов разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения воздушно-десантных войск ежедневно наносят удары по вооружению, военной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Дронами управляют через оптоволоконные кабели.