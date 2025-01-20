Четыре украинских беспилотника уничтожили в Мелитополе

Сегодня утром ВСУ пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области с помощью беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.
«Силами ПВО сбиты все четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — заявили в администрации.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ осуществили артиллерийский обстрел здания районного суда в Васильевке. Также глава региона опубликовал кадры с ЧП, на которых можно оценить масштаб разрушений после атаки противника.
Также 4 января ВСУ атаковали автомобиль с семьей на трассе в Запорожской области. В результате обстрела погиб ребенок. Его родители получили ранения, их отправили в больницу. Евгений Балицкий выразил соболезнования семье и пообещал оказать всю возможную помощь.
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