Четыре украинских беспилотника уничтожили в Мелитополе

Сегодня утром ВСУ пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области с помощью беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.

«Силами ПВО сбиты все четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — заявили в администрации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ осуществили артиллерийский обстрел здания районного суда в Васильевке. Также глава региона опубликовал кадры с ЧП, на которых можно оценить масштаб разрушений после атаки противника.

Также 4 января ВСУ атаковали автомобиль с семьей на трассе в Запорожской области. В результате обстрела погиб ребенок. Его родители получили ранения, их отправили в больницу. Евгений Балицкий выразил соболезнования семье и пообещал оказать всю возможную помощь.