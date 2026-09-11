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    В Курской области умерла пострадавшая от атаки ВСУ пенсионерка

    Хинштейн: умерла пострадавшая от атаки ВСУ пенсионерка из Курской области

    Фото: РИА «Новости»

    Пенсионерка Нина Васильевна из Курской области, которая пострадала от атаки ВСУ на хутор Звягин 2 сентября, скончалась. Женщине был 71 год, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Беспилотник атаковал двор многоэтажки 2 сентября. Нина Васильевна получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение, а также акубаротравму.

    По словам Хинштейна, врачи делали все возможное, чтобы спасти пожилую женщину, но ее организм не справился. Губернатор Курской области выразил соболезнования родным и близким пенсионерки.

    Ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек. Беспилотник взорвался на предприятии в Новом Осколе.