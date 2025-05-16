Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области из-за атак ВСУ

За сутки в Херсонской области в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима погибли четыре мирных жителя Херсонщины», — написал он.

В результате обстрелов противника люди погибли в Великой Лепетихе, Малой Лепетихе, Рыбальче и Забарино. Враг также нанес удары по Алешкам, Каховке, Новой Каховке, Великой Лепетихе, Днепрянам, Забарино, Кардашинку, Подстепному и Обрывкам.

Несколько дней назад четыре человека погибли в селе Челбурда Херсонской области. Еще один человек получил ранения, его госпитализировали.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль практически все острова в дельте Днепра. Сальдо рассказал: российская армия заняла острова у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки.