Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области за сутки от ударов БПЛА

Четыре человека погибли в селе Челбурда Херсонской области при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Еще один человек получил ранения, его госпитализировали. Кроме того, при другом обстреле пострадал житель Голой Пристани. В Новой Каховке три дома получили повреждения.

Накануне трое жителей Курской области получили ранения при обстреле Рыльска. Украинские боевики ударили по местным гостинице и автомойке, предположительно, из РСЗО HIMARS. Двое пострадавших с осколочными ранениями и переломами находятся в тяжелом состоянии, жизни третьей ничто не угрожает. Также от взрывной волны и осколков повреждения получили пять автомобилей и два частных дома.