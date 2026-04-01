Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атаки украинских дронов

Четыре человека пострадали в Донецкой Народной Республике из-за очередной атаки украинских дронов. Целью удара стали автодороги, сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

В Центрально-Городском районе Горловки беспилотник атаковал автобус городского маршрута. Ранения средней тяжести получил 64-летний мужчина, также пострадали пожилые женщина и мужчина.

На автодороге Селидово — Украинск при атаке ударного дрона ВСУ ранения получил 38-летний мужчина. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что пострадали два объекта гражданской инфраструктуры, автобус городского маршрута и гражданский автомобиль.

Накануне из-за атаки дронов в Стерлитамаке погиб водитель пожарной охраны. Целью атаки украинских дронов стала промышленная зона. Над территорией промзоны сбили несколько ударных беспилотников.