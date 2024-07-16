Четыре дрона ВСУ сбили в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.
Как отметил глава региона, военные продолжают отражать воздушную атаку.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о пожаре на территории завода низковольтной аппаратуры в Кореневе. Огонь разгорелся после атаки со стороны ВСУ. Украинские военные сбросили взрывное устройство с коптера. Никто из сотрудников завода не пострадал.