Четыре дрона ВСУ сбили в Ростовской области

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Как отметил глава региона, военные продолжают отражать воздушную атаку.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о пожаре на территории завода низковольтной аппаратуры в Кореневе. Огонь разгорелся после атаки со стороны ВСУ. Украинские военные сбросили взрывное устройство с коптера. Никто из сотрудников завода не пострадал.

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