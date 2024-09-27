Девять дронов сбили над Ростовской и Белгородской областями за ночь

Минобороны: над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили девять БПЛА

В течение ночи российские военные сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью и шесть над Ростовской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение ночи пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением БПЛА самолетного типа. Дежурные средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над — Белгородской», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что после падения обломков украинского дрона на поле под Новошахтинском в Ростовской области произошло возгорание. Глава региона Василий Голубев отмечал, что в результате налета беспилотников никто из местных жителей не пострадал.