Серия взрывов прозвучала в Краснодарском крае

Shot: жители Краснодарского края услышали более 10 взрывов

Фото: РИА «Новости»

Похожие на взрывы звуки услышали жители Ейска и поселка Афипский в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Предварительно, ПВО в эти минуты отражает массированную атаку беспилотников, сбили уже несколько воздушных целей», — отметили в сообщении.

По данным издания, местные жители услышали первые взрывы в Афипском примерно в 01:40 по местному времени. Перед этим раздался характерный звук полета БПЛА.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Прошлой ночью о звуках, похожих на взрывы, также сообщали жители поселка Афипский. Они насчитали не менее пяти взрывов.

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