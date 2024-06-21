Серия взрывов прозвучала в Краснодарском крае

Похожие на взрывы звуки услышали жители Ейска и поселка Афипский в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Предварительно, ПВО в эти минуты отражает массированную атаку беспилотников, сбили уже несколько воздушных целей», — отметили в сообщении.

По данным издания, местные жители услышали первые взрывы в Афипском примерно в 01:40 по местному времени. Перед этим раздался характерный звук полета БПЛА.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Прошлой ночью о звуках, похожих на взрывы, также сообщали жители поселка Афипский. Они насчитали не менее пяти взрывов.