Четыре человека пострадали в Орловской области от атак беспилотников

Клычков: в Орловской области четыре человека пострадали от атак украинских БПЛА

Число пострадавших при ночных атаках БПЛА в Орловской области возросло до четырех человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Уточненная информация по вражеским атакам, количество пострадавших увеличилось до четырех. Им оказывают медицинскую помощь», — написал он.

Клычков добавил, что в Орле в результате падения обломков БПЛА повреждения получили хозяйственная постройка, многоквартирный дом и личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе также пострадали два частных дома.

Сотрудники правоохранительных органов и МЧС продолжают работу на местах происшествий, ситуация находится под контролем, отметил глава региона.

Изначально Клычков сообщал об одном пострадавшем после атаки ВСУ.

Минобороны России утром 29 августа сообщало об уничтожении двух беспилотников над территорией Орловской области. Над регионами за ночь ликвидировали 54 украинских дрона.