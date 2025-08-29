За ночь средства ПВО сбили 54 беспилотника над Россией

«С полуночи до 06:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 18, еще 10 над Крымом, девять — над Черным морем, восемь — над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской, по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.

До этого министерство сообщило, что с 21:00 до полуночи над Россией сбили 19 украинских беспилотников. В Брянской области уничтожили 10 дронов, еще четыре уничтожили над Ростовской, два над Тульской, по одному над Орлом, Курском и территорией Крыма.