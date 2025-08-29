Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ в Орловской области

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников в Орловской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

В области, по предварительной информации, в результате падения обломков беспилотников получили повреждения четыре здания. В частности, в Орле — два, а также еще два на территории других муниципалитетов.

Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем. Силы противовоздушной обороны продолжают дежурить, а на местах происшествий уже работают сотрудники специальных служб.

Ранее жители Орла сообщали, что во время атаки дронов ВСУ обломки двух сбитых аппаратов рухнули во дворе жилого дома и возле торгового центра.