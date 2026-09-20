Четыре человека пострадали при ударе БПЛА по маршрутке в пригороде Стародуба

Украинский беспилотник ударил по маршрутному такси в пригороде Стародуба в Брянской области. Пострадали четыре человека, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Осколочные ранения получили три женщины и мужчина. Сгорела маршрутка автопредприятия. <… > По уточненной информации, при ударе украинского дрона по маршрутному такси в пригороде Стародуба осколочные ранения получила 15-летняя девочка», — сообщил врио губернатора.

Еще один беспилотник атаковал легковой автомобиль, осколочные ранения получили двое мужчин. Ковальчук сообщил, что всех пострадавших доставили в больницу.

Прошлой ночью Подмосковье подверглось массированной атаке украинских беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах.

Два человека погибли в результате попытки атаки БПЛА в Раменском округе. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей.