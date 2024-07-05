Четыре человека пострадали после обстрела ВСУ Первомайска в ЛНР

Четыре человека получили ранения при обстреле Первомайска в Луганской Народной Республике украинскими войсками. Им оказывают медицинская помощь, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Колягин.
«На данный момент известно о четырех пострадавших, им оказывается медицинская помощь», — отметил он.
Мэр уточнил, что Вооруженные силы Украины атаковали Первомайск в пятницу около 16:10. В результате обстрела повреждения получил один из многоэтажных жилых домов и газопровод. На мест ЧП выехали сотрудники МЧС и аварийных служб.