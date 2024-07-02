ВСУ оборудовали новые позиции в районе Белогоровки

Марочко: ВСУ оборудовали новые артпозиции в районе Белогоровки в ЛНР

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики оборудовали новые артиллерийские позиции  в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Юго-западнее Белогоровки и северо-восточнее Северска обнаружены новые артиллерийские огневые позиции ВСУ, с которых они могут наносить удары по Лисичанску и Кременной как буксируемой,  так и самоходной артиллерией», — отметил он.

Марочко добавил, что в настоящее время обстрелы с этих позиций происходят неинтенсивные, однако ситуация может измениться уже в ближайшее время.

Он также отмечал, что главнокомандующему ВСУ поставили задачу любыми средствами удержать под контролем часть оккупированной территории ЛНР. При этом сам Александр Сырский указывал, что с практической точки зрения это нецелесообразная задача.

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