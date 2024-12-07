Четыре БПЛА сбили над тремя регионами России

Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили четыре украинских беспилотника над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью, а также по одному над территориями Воронежской и Астраханской областей», — заявили в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что после уничтожения БПЛА над региональной столицей разрушений и пострадавших не было.
В ночь на субботу очевидцы также слышали громкие звуки взрывов над Майкопом. По предварительным данным, в Адыгее работали системы противовоздушной обороны. Воздушную тревогу в регионе не объявляли, официальная информация пока что не поступала.
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