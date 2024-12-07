Украинский беспилотник сбили в Воронеже

Один украинский беспилотный летательный аппарат в ночь на 7 декабря сбили в Воронеже. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурные средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в Воронеже обнаружили и уничтожили один беспилотник», — написал он.

Глава региона уточнил, что по предварительным данным разрушений и пострадавших нет. Также Гусев объявил об отмене угрозы атаки БПЛА в регионе, которая продлилась порядка 2,5 часов.

Вечером в четверг силы ПВО ликвидировали украинские беспилотники в небе над Белгородской и Астраханской областями. О пострадавших информация не поступала.

Ночью 5 декабря ВС России ликвидировали 16 беспилотников ВСУ над рядом регионов России, из них 14 БПЛА — над территорией Брянской области.