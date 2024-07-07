Четыре бойца ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен

Четверо солдат ВСУ организованно сдались в плен российским военным, переплыв Днепр с правого берега на левый на самодельных плотах. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

«Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен», — уточнил источник.

По его словам, российские бойцы их уже ждали, так как украинские военные заранее с ними связались через специальный канал связи. Во время разговора они обговорили детали своего спасения.

Ранее украинских боевиков обвинили в выжигании леса 15-километровой зоне от реки Днепр ради улучшения обзора и повышения эффективности разведки за позициями ВС РФ.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ накапливают силы в Херсоне.