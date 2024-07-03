Украина накапливает военные силы в Херсоне, жителей домов на побережье Днепра начали принудительно выселять. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Жители прибрежной зоны с правой стороны Днепра уже откровенно жалуются на засилье военных. В Токаревке, Великой Александровке и Антоновке недавно были конфликты, связанные с тем, что ВСУ нагло и без разрешения, путем взлома, проникают в частные домовладения и заселяются в дома, пользуясь вещами отсутствующих владельцев», — рассказал он.

Лебедев добавил, что в селах украинских солдат больше, чем местного населения. Жителей они запугивают.

«Притом, что там осталось 90% кастрюль (проукраинских активистов — прим. ред.), людей наших уничтожают морально и физически», — отметил он.

По словам Лебедева, Снигиревка в Николаевской области превратилась в военный городок.

Также он отметил, что в сторону Херсонской области постоянно фиксируют движение колонн с техникой и личным составом. По Херсонскому шоссе украинские военные постоянно двигаются мелкими группами в поселок Белозерка, находящийся на востоке Николаевской области, и в сторону Херсона.

В Херсонской и Николаевской областях, добавил представитель подполья, разворачивают по меньшей мере четыре передвижных госпиталя, а в направлении на Херсон уже не раз попадались машины с обозначением РХБЗ.

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