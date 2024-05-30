Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море

Минобороны: Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские войска ликвидировали суда в северо-западной части Черного моря, уточнили в ведомстве.

Накануне ВС России уничтожили в Черном море два беспилотных катера ВМС Украины. Морские беспилотники засекли суда на пути к Крымскому полуострову. Это произошло около 11:00.

В тот же день сообщалось, что российские ракетные войска, артиллерия, БПЛА и авиация ликвидировали склад безэкипажных катеров и цех сборки дронов украинской армии. ВС России атаковали склад ГСМ и ударили по скоплениям живой силы и техники врага.

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