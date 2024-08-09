Четыре беспилотника ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекине

Гладков: 4 украинских БПЛА ударили по многоэтажке в Шебекине

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Фото: губерна/Telegram

Утром, 9 августа, четыре дрона вооруженных сил Украины ударили по многоэтажному дому в Шебекине. О происшествии сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После этого в нескольких помещениях дома вспыхнул пожар. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.

Губернатор уточнил, что за медицинской помощью никто не обращался. Всего за ночь российские силы ПВО сбили над регионом 29 беспилотников противника.

Ранее Гладков сообщал о 16 пострадавших при серьезном обстреле со стороны ВСУ, удар по региону ВСУ нанесли 7 августа.

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