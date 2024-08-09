Четыре беспилотника ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекине

Утром, 9 августа, четыре дрона вооруженных сил Украины ударили по многоэтажному дому в Шебекине. О происшествии сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
После этого в нескольких помещениях дома вспыхнул пожар. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.
Губернатор уточнил, что за медицинской помощью никто не обращался. Всего за ночь российские силы ПВО сбили над регионом 29 беспилотников противника.
Ранее Гладков сообщал о 16 пострадавших при серьезном обстреле со стороны ВСУ, удар по региону ВСУ нанесли 7 августа.
Его время на исходе. Неприятный для Зеленского прогноз сделали в Германии
«Подпалим ему усы». Маск пригрозил Мадуро космическим лазером
Спортивную площадку в 4-м микрорайоне Егорьевска отремонтировали
Школу построят в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе к 2025 году
Дерипаска призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Глава Фрязина проверил качество содержания сквера «Сказка» и дворов округа
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте