Гладков рассказал подробности обстрела Белгородской области 7 августа

Губернатор Гладков: за 7 августа ВСУ атаковали Белгородскую область 86 раз

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

В результате обстрелов ВСУ и атак дронов 7 августа пострадали 16 жителей Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава Белгородской области отметил, что украинские боевики атаковали регион 86 раз. По его словам, 13 белгородцев находятся в медицинских учреждениях, один человек получил тяжелые ранения.

«Жизни его <…> ничего не угрожает. Очень надеюсь, что скоро вернется к своим родным и близким», — добавил Гладков.

Губернатор выразил благодарность российским военным и указал, что их работа приближает победу России.

Ранее ВСУ атаковали Курскую область. В ночь на 8 августа и утром ВС России уничтожили в регионе шесть БПЛА самолетного типа и пять ракет. Врио губернатора региона Алексей Смирнов попросил жителей не приближаться к осколкам снарядов и дронов, а также вызывать экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов.

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