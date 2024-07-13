Четыре беспилотника уничтожили за ночь над Россией

МО: система ПВО ликвидировала четыре дрона над регионами России

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Два дрона российские военные ликвидировали над Ростовской областью, по одному — под Белгородом и Курском. Информация о пострадавших не поступала.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после налета БПЛА начался пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. На место ЧП прибыли спасатели, к тушению привлекли 49 человек.

Ранее украинский дрон насквозь протаранил стену завода в Тульской области. Предприятие производит металлические стеллажи для офисов и складов.