Четыре беспилотника уничтожили за ночь над Россией

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Два дрона российские военные ликвидировали над Ростовской областью, по одному — под Белгородом и Курском. Информация о пострадавших не поступала.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после налета БПЛА начался пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. На место ЧП прибыли спасатели, к тушению привлекли 49 человек.
Ранее украинский дрон насквозь протаранил стену завода в Тульской области. Предприятие производит металлические стеллажи для офисов и складов.
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