Четыре беспилотника уничтожили за ночь над Россией

МО: система ПВО ликвидировала четыре дрона над регионами России

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Два дрона российские военные ликвидировали над Ростовской областью, по одному — под Белгородом и Курском. Информация о пострадавших не поступала.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после налета БПЛА начался пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. На место ЧП прибыли спасатели, к тушению привлекли 49 человек.

Ранее украинский дрон насквозь протаранил стену завода в Тульской области. Предприятие производит металлические стеллажи для офисов и складов.

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте