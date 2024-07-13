Нефтебаза загорелась в Ростовской области после атаки ВСУ

Пожар начался на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области после атаки беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале .

«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал он.

По словам губернатора, пожару присвоили третий ранг. На место ЧП прибыли спасатели, к тушению привлекли 49 человек и 14 единиц техники.

Ранее, 10 июля, пожар произошел на нефтебазе в Волгоградской области. Огонь разгорелся так же после атаки беспилотников. Как заявили в региональном главке МЧС, пламя потушили в 03:40. Еще через три часа после этого устранили последствия пожара.