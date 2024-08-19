Четыре беспилотника сбили ночью над Белгородской и Курской областями

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 4 дрона в Белгородской и Курской областях

Фото: РИА «Новости»

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили по два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Украинские боевики пытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников самолетного типа. Российские силы ПВО предотвратили удары.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Российские военные ударили по иностранным наемникам в Киевской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что ВС РФ атаковали склад украинских боевиков с артиллерией и боеприпасами на севере Павлограда под Днепропетровском.

Накануне экипаж Су-34 сбросил ФАБ-500 по пункту временной дислокации подразделения ВСУ под Курском.

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