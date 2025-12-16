Четверых подростков задержали за попытку устроить диверсию в Липецкой области

Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков в Липецкой области, которые пытались устроить диверсию на нефтепроводе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, подростки, которым было от 14 до 17 лет, вышли на связь с сотрудником украинских спецслужб, по заданию которого за гонорар подожгли объекты инфраструктуры. Кроме того, они получили координаты тайника со взрывным устройством, которое нужно было использовать для подрыва нефтепровода «Транснефть — Дружба».

Также один из задержанных на допросе признался, что в будущем планировал поджигать локомотивы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к диверсии. Всем четверым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее несовершеннолетнего жителя Мытищ задержали за поджоги релейных шкафов на Ярославском и Савеловском направлениях.