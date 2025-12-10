В Подмосковье подросток поджег релейные шкафы на железной дороге

Транспортная полиция совместно с ФСБ и Росгвардией задержала несовершеннолетнего жителя Мытищ по подозрению в поджоге оборудования на Московской железной дороге. Об этом сообщило «МВД Медиа» .

Сигналы о возгорании релейных шкафов поступили с интервалом в несколько часов 5 декабря на Ярославском и Савеловском направлениях. На местах были обнаружены и изъяты следы, стеклянная и пластиковая тара, а также фрагмент канистры со следами горения. В ходе оперативной работы подростка задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По версии следствия, подросток действовал по указанию неизвестного лица, «активно поддерживающего вооруженные силы Украины», через мессенджер. Все свои действия он фиксировал на камеру телефона.

По данным источника 360.ru, знакомого с материалами дела, схема вовлечения была детализирована. Подросток познакомился в чат-боте для знакомств с девушкой, которая попросила выбрать место для встречи. После того как он прислал несколько координат, в том же чате ему пришло видео, где мужчина в военной форме поблагодарил за «данные для нанесения удара».

Затем с другого аккаунта школьнику начали звонить якобы сотрудники ФСБ, заявившие, что для избежания уголовной ответственности за «сотрудничество с противником» ему необходимо поджечь железнодорожные шкафы. По словам подростка на опросе, ему объяснили, что шкаф «предназначен для того чтобы заглушить связь и вражеские дроны не могли определить геолокацию», после чего он выполнил указания.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Новосибирске силовики задержали восьмерых подростков, причастных к серии диверсий на объектах средств связи и железнодорожного сообщения.