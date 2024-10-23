Уничтожение ДРГ на опушке леса в Курской области попало на видео

Украинская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась прорваться на территорию Курской области. Спецназ Росгвардии заметил боевиков с воздуха и уничтожил FPV-дроном, сообщила пресс-служба ведомства.

Российские бойцы при помощи беспилотника засекли в зоне проведения контртеррористической операции в Курской области неизвестный автомобиль. Оператор дрона отслеживал его перемещение, пока диверсанты не спешились. По информации Росгвардии, они планировали проникнуть в лес. Спецназ уничтожил боевиков FPV-дроном.

Бойцам 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота удалось взять в плен в Курской области четырех украинских солдат. Военные уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины и по возвращении с передовой помогли мирной жительнице эвакуироваться.