Четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Обстрел начался, когда спасатели тушили сухую траву в Петровском районе. Они самостоятельно добрались до больницы. Раненых госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Пожарная машина получила небольшие повреждения. Пресс-служба МЧС показала их на видео.

Ранним утром 12 июня стало известно, что в результате украинской атаки на Шебекино погиб мирный житель. Снаряд угодил в его квартиру. Мужчина скончался до приезда врачей. В тот же день еще одна жительница Шебекина при обстреле со стороны украинских боевиков получила ранения рук, ног и грудной клетки. Женщину отвезли в белгородскую больницу. Медики оценили ее состояние как среднетяжелое.