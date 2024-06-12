Мирный житель Шебекина погиб после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: один мирный житель погиб в Шебекине после обстрела ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Один человек погиб после обстрела из РСЗО украинскими националистами городу Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — написал он.

Также в ходе ЧП трое мирных жителей получили ранения. Двух женщин положили в местную больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Еще одному мужчине помогли на месте, он отказался от госпитализации.

Ранее, 4 июня, Гладков заявил о трех пострадавших сотрудниках сельхозпредприятия. ВСУ атаковали служебный автобус в Шебекине.

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