Мирный житель Шебекина погиб после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: один мирный житель погиб в Шебекине после обстрела ВСУ

Один человек погиб после обстрела из РСЗО украинскими националистами городу Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», — написал он.

Также в ходе ЧП трое мирных жителей получили ранения. Двух женщин положили в местную больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Еще одному мужчине помогли на месте, он отказался от госпитализации.

Ранее, 4 июня, Гладков заявил о трех пострадавших сотрудниках сельхозпредприятия. ВСУ атаковали служебный автобус в Шебекине.