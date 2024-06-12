Жительница Шебекина получила ранения из-за обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: из-за удара ВСУ по Шебекину пострадала женщина

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики обстреляли город Шебекино. В результате атаки пострадала местная жительница — женщине диагностировали осколочные ранения рук, ног и грудной клетки. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшую доставили в больницу в Белгороде. Врачи оценили состояние женщины как среднетяжелое.

«Вся необходимая помощь оказывается», — указал губернатор.

Гладков добавил, что из-за обстрела получили повреждения четыре частных дома. В них выбило окна, осколками посекло фасады и кровли. Еще в двух многоквартирных жилых домах разбились стекла в квартирах, в одном повредилась линия газоснабжения. На место уже прибыли аварийные бригады. По словам губернатора, осколками посекло девять автомобилей.

Ранее украинские военные атаковали Шебекинский округ. В поселке Красное повреждения из-за удара дрона получило сельскохозяйственное предприятие. В Шебекине выбило окна в трех жилых домах, осколками посекло гараж. В селе Новая Таволжанка БПЛА сбросил взрывчатку на территорию домовладения.

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