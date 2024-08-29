Минобороны показало удар «Искандером» по ангарам с техникой ВСУ
МО: РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ уничтожили ударом «Искандера» в Сумской области
Российские военные нанесли удар «Искандером-М» и уничтожили РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ в Сумской области. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ, показав кадры работы ВС России.
«Стоянку военной техники ВСУ обнаружили с помощью разведывательного БПЛА. После проведения доразведки координаты цели передали расчету оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“», — уточнили в Минобороны.
По данным ведомства, под ракетный удар попали радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».
Также ВС России уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО, семь бронемашин, два трала для перевозки техники и три пикапа.
Ранее на приграничной территории Курской области под огнем российской армии оказались боевая бронированная машина и грузовик ВСУ. Их поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет».