Минобороны показало удар «Искандером» по ангарам с техникой ВСУ

МО: РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ уничтожили ударом «Искандера» в Сумской области

Российские военные нанесли удар «Искандером-М» и уничтожили РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ в Сумской области. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ, показав кадры работы ВС России.

«Стоянку военной техники ВСУ обнаружили с помощью разведывательного БПЛА. После проведения доразведки координаты цели передали расчету оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“», — уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, под ракетный удар попали радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA немецкого производства, боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».

Также ВС России уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО, семь бронемашин, два трала для перевозки техники и три пикапа.

Ранее на приграничной территории Курской области под огнем российской армии оказались боевая бронированная машина и грузовик ВСУ. Их поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет».