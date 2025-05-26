Российские военные встретили в поселке Отрадном в ДНР чернокожего бойца Вооруженных сил Украины. Он не захотел сдаваться в плен и погиб, сообщил ТАСС стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пумба.

«Встречался нам афроамериканец. Но он был ликвидирован, пытался огрызаться, стрелять по нам», — рассказал он.

Штурмовики готовы были взять его в плен и увезти в тыловой район, но наемник не думал сдаваться. Пумба сообщил, что он не оставил российским военным выбора и погиб.

Минобороны объявило об освобождении Отрадного, Ступочек и Локни 24 мая. Кроме темнокожих наемников за стороне Украины бились поляки. При отходе с утраченных территорий украинские бойцы бросили тела, национальность покойных определили по жетонам и шевронам на форме.