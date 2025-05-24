Боец Акатуй заявил о брошенных трупах наемников из Польши в поселке Отрадное

Трупы польских наемников нашли российские военные в освобожденном поселке Отрадное Донецкой Народной Республики. Об этом в комментарии ТАСС заявил стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Акатуй.

Он пояснил, что тела боевиков обнаружили в ходе зачистки домов населенного пункта.

«Пацаны заходили, и зачищали подвалы с домами, и видели поляков, погибших уже. Поняли по шевронам и флагам, что это они, и жетонам», — заявил военнослужащий.

Акатуй добавил, что в ходе боев за поселок российские военные уничтожили много западной техники и вооружения, которые использовали украинские боевики.

Об освобождении поселка Отрадное в Донецкой Народной Республике группировкой российских войск «Восток» Минобороны сообщило в субботу, 24 мая. В ведомстве подчеркнули, что также под контроль российских военных перешли села Ступочки в ДНР и Локня в Сумской области Украины.