Чернигов засыпало листовками с призывом сообщать координаты позиций ВСУ

На Чернигов с БПЛА скинули листовки с призывом раскрывать координаты ВСУ

Город Чернигов на севере Украины засыпало листовками с призывами передавать координаты позиций украинской армии. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, агитационные материалы замаскировали под купюры номиналом 100 гривен. Их сбросили с беспилотного летательного аппарата в одном из микрорайонов города.

Ранее, в июле, Минобороны России сообщало, что артиллеристы группировки войск «Центр» забросали позиции украинских военных более чем 64 тысячами листовок с призывами к сдаче в плен при помощи РСЗО «Ураган».

Агитматериалы скинули противнику на Красноармейском направлении специальной военной операции.