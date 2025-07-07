Артиллеристы группировки войск «Центр» с помощью реактивных систем залпового огня забросали позиции ВСУ листовками о добровольной сдаче в плен. Об том сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«На Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) „Ураган“ выполнили залистование позиций ВСУ специально разработанными агитационными листовками с призывом к добровольной сдаче в плен», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что один расчет РСЗО забросил противнику свыше 64 тысяч агитационных листовок. Это гарантированно спасет десятки жизней насильственно отправленных на передовую бойцов ВСУ.

Украинский военнопленный Игорь Коржун ранее раскаялся в том, что сражался с братским народом. Он призвал сослуживцев не подчиняться киевской хунте, думать головой и сдаваться ради сохранения жизни.