Действующие в зоне проведения СВО российские военные ликвидировали боевика «Правого сектора»* Дмитрия Лопарева, служившего в украинском спецназе. Он попал на службу обманом и продвигал нацистские идеи. О его гибели группировка сообщила в Facebook**.

До проведения спецоперации срочников призывали в украинскую армию с 21 года. Но дожидаться еще двух лет Лопарев не захотел.

Он подделал подпись матери и вступил в ряды добровольческого украинского корпуса, который собирало отделение «Правого сектора»* в его родном Хмельницком для отправки в Донбасс в 2016 году.

К тому времени молодой человек состоял в организации уже два года и стал самым молодым боевиком группировки, проводившей карательные акции в Донецке и Мариуполе.

После возвращения в Хмельницкий Лопарев прошел обучение и стал спецназовцем, но от своих нацистских взглядов не отказался.

После начала спецоперации вступил в ряды 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ и принимал участие в боях на разных участках на протяжении последних трех лет.

В конце прошлой недели Лопарев погиб в противостоянии российским военным. Подробностей о его ликвидации в группировке не привели.

В конце января Алешкинский районный суд приговорил к восьми годам колонии бывшего участника херсонского отделения «Правого сектора»*. Сторонник националистических идей набирал новую группировку. Он проводил идеологическую обработку новых завербованных, а также занимался распространением запрещенной атрибутики и продвигал свои идеи в интернете.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская группировка.

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