Чемезов раскрыл решение Путина, которое спасло оборонную промышленность России

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что консолидация оборонных предприятий в государственные холдинги в начале 2000-х годов предотвратила их крах и позволила России сохранить способность участвовать в современных военных операциях. Такое мнение он высказал в фильме «Первого канала» .

Чемезов отметил, что в 1990-е годы предприятия оборонно-промышленного комплекса России, включая и авиастроительные заводы, оказались на грани уничтожения.

По его словам, инициатива президента Владимира Путина, связанная с объединением предприятий в государственные корпорации, обеспечила отрасли стабильность и возможность развиваться.

Чемезов полагает, что без такого решения Россия сегодня столкнулась бы с серьезными трудностями в реализации военных задач.

Как подчеркнул глава Ростеха, в критическом состоянии в сложные годы постсоветского периода оказалась вся оборонная промышленность страны. Эта отрасль, по его мнению, нуждалась в кардинальных изменениях.

Годом ранее в Ростехе указывали, что поставки вооружений в российскую армию удалось нарастить благодаря особому режиму работы оборонно-промышленного комплекса.