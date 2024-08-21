Гендир Ростеха Чемезов: Россия чувствует себя уверенно на третий год СВО

Россия хорошо себя чувствует, несмотря на давление западных стран. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью Reuters .

«В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно», — сказал он.

Он добавил, что чем дольше длится украинский кризис, тем выше риск, что в него будет втянут весь мир. Чемезов также обвинил Соединенные Штаты в разжигании конфликта из-за поставок оружия Украине и разрешении бить по российским территориям. Сейчас конфликт представляет собой столкновение между Западом и Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение украинских боевиков на Курскую область произошло при поддержке Запада, полностью санкционировавшего операцию. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло: Соединенные Штаты прямо вовлечены в атаку.

Ранее «Известия» сообщили, что ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в курском приграничье. Противник потерял 45 военных, двоих взяли в плен.