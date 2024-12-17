Одноклассница Кириллова заявила, что он с 8-го класса готовился стать военным

Погибший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов был патриотом до мозга костей. Об этом в беседе с 360 рассказала его одноклассница Наталья.

«Начиная класса с восьмого он готовил себя осознанно, что пойдет в военные. У него лидерские качества были хорошо развиты», — отметила женщина.

По словам одноклассницы Кириллова, будущий начальник войск РХБЗ шел к своей цели твердо и уверенно, а после десятого класса поступил в костромское химучилище.

Наталья вспомнила, что Кириллов был командиром класса и всегда подставлял плечо товарищам в трудную минуту.

«Мы очень гордимся им. Человек, который добился всего сам», — добавила одноклассница военного.

Генерал-лейтенант начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря в результате взрыва в Москве.