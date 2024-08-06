Чехия просчиталась с поставками боеприпасов Украине. Россия ее перехитрила

Чехии придется умерить амбиции по поставке Украине боеприпасов, поскольку их закупка оказалась дороже, чем предполагалось, а на рынке возник неожиданный конкурент. Об этом написало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

По его данным, в феврале президент Чехии Петр Павел публично пообещал украинцам 800 тысяч снарядов, однако к июню их прибыло только 45 тысяч, а к концу года ожидается полмиллиона.

Экс-замминистра обороны Чехии Томаш Копечны отметил, что цена на боеприпасы выросла почти вдвое из-за увеличившегося спроса. Как выяснилось, Россия, узнав, какие из третьих стран продают европейцам боеприпасы, стала раньше вносить аванс и перекупать снаряды себе.

Ранее стало известно, что некоторые страны Балканского полуострова отказались продавать Чехии боеприпасы, зная, куда они потом направятся.